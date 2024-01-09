Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytinlerini çaldı
Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytinleri çaldığı bildirildi.
Kudüs
İşgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren İsrailli insan hakları örgütü "Yesh Din", konuya ilişki X sosyal platformunda açıklama yaptı.
Açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Avarta'daki Itamar Yahudi yerleşim biriminden 2 Yahudi yerleşimcinin, bu bölgede Filistinlilere ait zeytinleri çaldığı kaydedildi.
Örgüt, ayrıca konuya ilişkin bir de video yayınladı.
Videoda, aracını yol kenarına park eden 2 kişinin buradaki bahçede bulunan ağaçlardaki zeytinleri topladığı görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.