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Dünya

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytinlerini çaldı

Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytinleri çaldığı bildirildi.

Ali Semerci  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytinlerini çaldı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

İşgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren İsrailli insan hakları örgütü "Yesh Din", konuya ilişki X sosyal platformunda açıklama yaptı.

Açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Avarta'daki Itamar Yahudi yerleşim biriminden 2 Yahudi yerleşimcinin, bu bölgede Filistinlilere ait zeytinleri çaldığı kaydedildi.

Örgüt, ayrıca konuya ilişkin bir de video yayınladı.

Videoda, aracını yol kenarına park eden 2 kişinin buradaki bahçede bulunan ağaçlardaki zeytinleri topladığı görülüyor.

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