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Dünya

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da iki Filistinliyi kaçırdı

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’da iki Filistinliyi kaçırdığı belirtildi.

Esat Fırat   | 07.04.2020
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da iki Filistinliyi kaçırdı

Kudüs

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki yasa dışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim birimi sakini bir grubun Ramallah’a bağlı Kubar beldesinde tarlada çalışan iki Filistinliyi kaçırdığını söyledi.

Assaf, Filistin makamlarının şu ana kadar kaçırılan Filistinlilerin akıbetine ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler, sık sık Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.

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