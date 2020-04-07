Pakistan'da en yüksek sayıda günlük Kovid-19 vakası kayda geçti
Pakistan'da son 24 saatte 577 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle ülke genelindeki vaka sayısı 3 bin 918'e yükseldi.
İslamabad
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, artışın virüsün ilk görüldüğü 10 Mart'tan bu yana yaşanan en yüksek günlük artış olduğu kaydedildi.
Açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 577 artışla 3 bin 918'e yükseldiği belirtilerek, ülke genelindeki ölü sayısının da 4 kişi artarak 54'e ulaştığı aktarıldı.
Son 24 saatte 3 bin 88 test yapıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, toplam test sayısının 39 bin 138'e ulaştığı vurgulandı.
Doktorlardan protesto
Öte yandan, son 24 saate yaşanan ölümlerden birinin Sindh eyaletinde doktorluk yapan 64 yaşındaki Abdul Kadir Sumru olduğu açıklandı.
Sumru ile birlikte ölen doktor sayısının 3'e yükseldiği ülkenin Belucistan eyaletinde doktorlar, maske gibi koruyucu malzemelerin yokluğu nedeniyle protesto düzenledi.
Doktorların protestosuna müdahale eden polis 67 doktoru gözaltına aldı. Genç Doktorlar Derneği, yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Kovid-19'la mücadelesinde koruyucu malzemelerden yoksun bırakılan doktorların gözaltına alınmasını kınadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.