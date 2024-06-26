Dolar
33.00
Euro
35.30
Altın
2,316.47
ETH/USDT
3,387.10
BTC/USDT
61,575.00
BIST 100
10,679.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. -VTR-
logo
Dünya

WikiLeaks'in kurucusu Assange, "casusluk suçunu" kabul etti

WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, ABD Adalet Bakanlığıyla yaptığı anlaşma uyarınca "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etti.

Şerife Çetin, Sinan Doğan  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
WikiLeaks'in kurucusu Assange, "casusluk suçunu" kabul etti

New York

Assange'ın duruşması, Büyük Okyanus'un Asya kıyılarına yakın ABD toprağı Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi'nde yapıldı.

Bölge hakimi Ramona Manglona'nın bazı sorularını yanıtlayan Assange, ABD ile vardığı anlaşma uyarınca "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etti.

Anlaşma uyarınca Assange'ın Wikileaks'e sağladığı tüm belgeleri de imha etmesi kararlaştırıldı.

Anlaşmaya göre, WikiLeaks kurucusunun 62 ay hapis cezasına çarptırılması ancak İngiltere'de cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak Avustralya'ya gitmesine izin verilmesi bekleniyor.

Assange'ın dava süreci

Julian Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

ABD, İngiltere'den Assange'ın iadesini talep etmiş, İngiltere Yüksek Mahkemesi, ABD'den, Assange'ın ölüm cezasına çarptırılmayacağı ve adil şekilde yargılanacağı gibi güvenceler istemişti.

Dün gece yapılan açıklamada, Julian Assange'ın, ABD ile varılan "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etme anlaşması sonucu, ülkesi Avustralya'ya gitmek üzere, 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'den ayrılmasına izin verileceği belirtilmişti.

Meksika ve Venezuela'dan, WikiLeaks'in kurucusu Assange'a destek

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, seçilmiş Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'a destek verdiklerini bildirdi.

Obrador, X sosyal medya hesabından, Assange'a ilişkin verilen kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Julian Assange'ın hapisten çıkmasını memnuniyetle karşılıyorum. En azından bu durumda 'Özgürlük Anıtı' boş bir sembolden ibaret olmayacak, dünyanın dört bir yanındaki milyonlar gibi canlı ve mutlu." ifadelerini kullandı.

Meksika'da 4 Haziran'daki seçimleri kazanarak ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı seçilen Claudia Sheinbaum da 14 Eylül 2022'de Meksiko kentinin anahtarını Assange'ın ailesine teslim ettiğini hatırlatarak, "Bugün onun özgürlüğünü kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Adalet her zaman galip gelecektir"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise sosyal medya hesabından, Assange'ın fotoğrafını paylaşarak, "Venezuela halkı adına Julian Assange'ın serbest bırakılmasını kutluyoruz. Bu karar, özgürlük ve insan hakları için kazanılmış bir zafedir. Assange, hakikat için verilen savaşta cesaret ve yiğitliğin bir örneğidir. Adalet her zaman galip gelecektir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer'i etkisiz hale getirdi
Uyuşturucu kaçakçılığından kırmızı bültenle aranan Kerim Dağlıoğlu İspanya'da yakalandı
Korunan alanlar Kurban Bayramı tatilinde 5,3 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Benzer haberler

WikiLeaks'in kurucusu Assange, "casusluk suçunu" kabul etti

WikiLeaks'in kurucusu Assange, "casusluk suçunu" kabul etti

Assange'ın ABD ile yaptığı anlaşma, gazetecilik için kötü emsal tartışmalarına neden oldu

ABD ile anlaşan WikiLeaks kurucusu Assange'ın ülkesi Avustralya'ya gitmesine izin verildi

THY ile TİM indirimli kargo taşımacılığı anlaşmasını yeniledi

THY ile TİM indirimli kargo taşımacılığı anlaşmasını yeniledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet