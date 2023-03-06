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Dünya

WhatsApp, AB kurallarına uymayı kabul etti

WhatsApp, kullanıcıları daha iyi bilgilendirecek ve sözleşme güncellemeleri konusunda kullanıcıların tercihlerine saygı gösterecek.

Ata Ufuk Şeker  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
WhatsApp, AB kurallarına uymayı kabul etti

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), mobil mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp'ın hizmet koşullarındaki değişiklikler konusunda daha şeffaf olmayı taahhüt ettiğini bildirdi.

AB Komisyonu, üye ülke tüketici kurumları ve WhatsApp arasında gerçekleştirilen diyaloğun ardından uygulamanın, kullanıcıları daha iyi bilgilendirmeyi ve sözleşme güncellemeleri konusunda kullanıcıların tercihlerine saygı göstermeyi kabul ettiğini açıkladı.

WhatsApp'ın kullanıcıların kabul etmemeleri halinde güncellemeleri reddetmelerini kolaylaştıracağına işaret edilen açıklamada, şirketin kullanıcıları güncelleme reddi halinde hizmete erişimin biteceği durumlarda da açıkça bilgilendireceği kaydedildi.

Açıklamada, WhatsApp'ın kullanıcıların kişisel verilerini reklam veya diğer amaçlarla Facebook dahil diğer Meta şirketleriyle veya üçüncü taraflarla paylaşmayacağına dikkati çekildi.

Süreç hakkında

AB Komisyonu ve AB ülkelerinin tüketici koruma makamları, geçen yıl WhatsApp'a kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı konusunda bir uyarı mektubu göndermişti.

WhatsApp'a gönderilen mektupta, şirketten 2021'de hizmet koşulları ve gizlilik politikası hakkında yaptığı değişikliklere açıklık getirmesi istenmişti.

AB, WhatsApp'ın değişikliklerinin Birliğin tüketici koruma kanununa uygun olduğunun garanti edilmesini talep etmişti.

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp uygulaması, 4 Ocak 2021'de birçok ülkede yeni "kullanıcı hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi" sunmuştu. Bildirimlerle tüm kullanıcılara giden sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat 2021'den itibaren uygulamayı kullanamayacağı açıklanmıştı.

Sözleşmedeki birçok madde ise tepkilere neden olmuştu. Bunların başında kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaşma zorunluluğu geliyordu. WhatsApp uygulamasının kullanıcılarını "kabul etmeye zorladığı" sözleşmenin, Avrupa'da geçerli olmadığı belirtilmişti. Uygulama, AB ülkelerindeki kullanıcıları için farklı bir hizmet sözleşmesi sunmuştu.

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