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Dünya

Fransa'da dar gelirli hanelere "gıda çeki" dağıtılacak

Hükümet, enflasyonla mücadele ve fiyatlarda hızlı artışın önüne geçmek için en geç haziran ayına kadar marketlerde gıda fiyatlarını sabitleyecek.

Alaattin Doğru  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
Fransa'da dar gelirli hanelere "gıda çeki" dağıtılacak

Ankara

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, dar gelirli ailelere "gıda çeki" desteği sağlanacağını açıkladı.

Le Maire, Paris'te çok sayıda gıda tedarikçisi firmanın yöneticileriyle bir araya geldi.

Enflasyonla mücadele ve fiyatlarda hızlı artışın önüne geçmek için en geç haziran ayına kadar marketlerde gıda fiyatlarını sabitleyeceklerini belirten Le Maire, dar gelirli hanelere de "gıda çeki" yardımı yapacaklarını söyledi.

Le Maire, bu uygulamanın hazineye maliyetinin yüzlerce milyon avro olacağına dikkati çekti.

Gıda tedarikçileriyle fiyatların yıllık bazda sabit tutulması gibi bir formül üzerine çalıştıklarını aktaran Le Maire, fiyatların olabildiğince düşük tutulacağını ve tedarikçilerin birbirinden bağımsız fiyat belirleyebileceklerini ifade etti.

Öte yandan, sabit fiyat kapsamına alınan ürünler, üzerlerine basılan 3 renkli logo ile tanınabilecek.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsüne (INSEE) göre, şubat itibarıyla gıda ürünlerinde enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 14,5'e ulaştı.

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