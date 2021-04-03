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Dünya

Washington Post: Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi gözaltında

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğu öne sürüldü.

Zeynep Hilal Karyağdı,Ekrem Biçeroğlu,Mustafa Deveci   | 03.04.2021
Washington Post: Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi gözaltında

Amman

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişi "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındı.

Prensin, başkent Amman'daki Sarayı'nda tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiaları yalanlandı.

Daha önce PETRA'da yer alan haberde eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Ürdün'ün gözaltılar sonrası İsrail'e "durum kontrol altında" mesajı gönderdiği ileri sürüldü

Ürdün yönetiminin, ülkede çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin haberlerin ardından İsrail'e durumun kontrol altında olduğu yönünde mesaj gönderdiği iddia edildi.

İsrailli gazeteci Barak Ravid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ürdün'de çok sayıda kişinin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin ardından Ürdün ordusundan yetkililerin İsrailli mevkidaşlarına bir mesaj gönderdiğini öne sürdü.

Ravid, söz konusu mesajda Ürdün Krallığının istikrarına yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı ve durumun kontrol altında olduğu ifadesine yer verildiğini aktardı.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlanmıştı.

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