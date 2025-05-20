Dolar
38.83
Euro
43.82
Altın
3,284.56
ETH/USDT
2,491.50
BTC/USDT
106,000.00
BIST 100
9,514.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Washington Post: Trump'ın ekibi, savaş devam ederse ABD'nin İsrail'i terk edeceği uyarısında bulundu

Washington Post (WP) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin "Gazze'deki savaş devam ederse Washington'un Tel Aviv'i terk edeceği" uyarısını İsrailli yetkililere ilettiğini yazdı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Washington Post: Trump'ın ekibi, savaş devam ederse ABD'nin İsrail'i terk edeceği uyarısında bulundu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İstanbul

WP'nin konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Mayıs'ta Gazze'de "kıtlık yaşanmaması için temel miktarda gıda" geçişine izin vermenin "teknik bir mesele" olduğunu belirterek kabinesini bu fikre ikna etti.

Haberde, ismi verilmeyen kaynağın, "Trump'ın ekibi, İsrail'e 'Bu savaşı bitirmezsen seni terk edeceğiz' mesajı veriyor." dediği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump ile Netanyahu arasında sorun olduğu iddiası

ABD'nin İran ile nükleer müzakerelere başlaması, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alınması ve Yemen'deki Husilerle ateşkese varılması, "Trump ile Netanyahu arasındaki soruna işaret ediyor" şeklinde yorumlanmıştı.

İsrail basınında, ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile teması kesme kararı aldığı öne sürülmüştü.

Daha sonra Hamas ile ABD arasındaki doğrudan görüşmeler sonucunda ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander serbest bırakılmış, İsrail'in bundan anlaşma sağlandıktan sonra haberdar olduğu kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret ettiği Orta Doğu turuna İsrail'i dahil etmemişti.

Trump, Riyad'da İsrail şiddetle karşı çıkmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın isteği üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurmuş, ABD'ye dönerken uçakta yaptığı açıklamada bu konuda "İsraillilere fikrini sormadığını" söylemişti.

ABD Başkanı'nın tüm bu yaşananlar üzerine Orta Doğu ziyaretine İsrail'i dahil etmemesi, "Washington yönetiminin İsrail'i bölgesel diplomatik girişimlerin dışında bıraktığı" şeklinde yorumlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kadına yönelik şiddeti medeniyet değerlerimize yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz
Batman'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2025 yılı Atatürk Uluslararası Barış Ödülü verecek
Aksaray'da köpeklerin saldırısıyla yaralanan Bilinçli, sahipsiz hayvanların toplatılmasını istiyor
SOLOTÜRK Ordu'da gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

Filistin'i destekleyen bir grup aktivist, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu protesto etti

Filistin'i destekleyen bir grup aktivist, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu protesto etti

AB, İsrail'le Ortaklık Anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi

Washington Post: Trump'ın ekibi, savaş devam ederse ABD'nin İsrail'i terk edeceği uyarısında bulundu

Rusya: Ukrayna ile İstanbul'da üzerinde anlaştığımız unsurların hayata geçirilmesi lazım

Rusya: Ukrayna ile İstanbul'da üzerinde anlaştığımız unsurların hayata geçirilmesi lazım
İsrail eski Başbakanı "İsrail ordusu hobi olarak çocukları öldürüyor" diyen siyasetçiye arka çıktı

İsrail eski Başbakanı "İsrail ordusu hobi olarak çocukları öldürüyor" diyen siyasetçiye arka çıktı
İngiltere, İsrail ile ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldı

İngiltere, İsrail ile ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet