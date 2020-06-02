Vuhan'da 19 günde yaklaşık 10 milyon kişiye Kovid-19 testi yapıldı
Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde, 19 günde 9 milyon 890 bin kişiye test uygulandı.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde yer alan habere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde, 14 Mayıs-1 Haziran arasında yaygın CRP (C-reaktif protein) testleri yapıldı.
Kişilerin boğaz sürüntü örneklerinde virüsün RNA izlerinin tarandığı testler için vatandaşlara çağrı yapıldı, yerleşim yerlerinde kurulan geçici test merkezlerinde numuneler toplandı.
Kentte, 19 günde 9 milyon 890 bin kişiye test yapıldı. Yaygın testler, virüsü taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen kişileri tespit ederek bulaşma riskini saptamayı amaçlıyor.
Vuhan'da 14-23 Mayıs tarihlerinde 6 milyon 574 bin kişi test edilmişti.
300 "asemptomatik" vakaya rastlandı
Yetkililer, Kovid-19 vakasının görülmediğini, 300 "asemptomatik" vakaya rastlandığını bildirdi. Çin, virüs testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" vakaları genel vaka sayısına eklemiyor.
Öte yandan, testlerin 126 milyon 580 bin dolara mal olduğu belirtiliyor.
Salgının ortaya çıktığı Vuhan’da bugüne kadar 50 binin üzerinde vaka kayda geçti.
Çin’de Kovid-19 vaka sayısı 83 bin 22’ye ulaşırken, salgın dolayısıyla 4 bin 634 kişi yaşamını yitirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.