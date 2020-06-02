Euro
7.53
Dolar
6.73
BIST 100
107,847.00
Altın
1,742.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulu 16 Nisan'da verilen aranın ardından yeniden toplandı
logo
Dünya, Koronavirüs

Vuhan'da 19 günde yaklaşık 10 milyon kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde, 19 günde 9 milyon 890 bin kişiye test uygulandı.

Muhammet Nazım Taşcı   | 02.06.2020
Vuhan'da 19 günde yaklaşık 10 milyon kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde yer alan habere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde, 14 Mayıs-1 Haziran arasında yaygın CRP (C-reaktif protein) testleri yapıldı.

Kişilerin boğaz sürüntü örneklerinde virüsün RNA izlerinin tarandığı testler için vatandaşlara çağrı yapıldı, yerleşim yerlerinde kurulan geçici test merkezlerinde numuneler toplandı.

Kentte, 19 günde 9 milyon 890 bin kişiye test yapıldı. Yaygın testler, virüsü taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen kişileri tespit ederek bulaşma riskini saptamayı amaçlıyor.

Vuhan'da 14-23 Mayıs tarihlerinde 6 milyon 574 bin kişi test edilmişti.

300 "asemptomatik" vakaya rastlandı

Yetkililer, Kovid-19 vakasının görülmediğini, 300 "asemptomatik" vakaya rastlandığını bildirdi. Çin, virüs testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" vakaları genel vaka sayısına eklemiyor.

Öte yandan, testlerin 126 milyon 580 bin dolara mal olduğu belirtiliyor.

Salgının ortaya çıktığı Vuhan’da bugüne kadar 50 binin üzerinde vaka kayda geçti.

Çin’de Kovid-19 vaka sayısı 83 bin 22’ye ulaşırken, salgın dolayısıyla 4 bin 634 kişi yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni celp dönemine ilişkin koronavirüs önlemleri duyuruldu
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 967'ye yükseldi
Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı
İngiltere'de siyahiler ve Asyalıların Kovid-19'dan ölme riski beyazlardan 2 kat daha yüksek
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Benzer haberler

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 967'ye yükseldi

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 967'ye yükseldi

Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı

İngiltere'de siyahiler ve Asyalıların Kovid-19'dan ölme riski beyazlardan 2 kat daha yüksek

Etiyopya: 130 milyon maskeye ihtiyaç var

Etiyopya: 130 milyon maskeye ihtiyaç var
Antalya sahillerinde 'sosyal mesafeli' deniz ve güneş keyfi

Antalya sahillerinde 'sosyal mesafeli' deniz ve güneş keyfi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı