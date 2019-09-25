Euro
6.23
Dolar
5.69
BIST 100
102,618.40
Altın
1,512.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Volkswagen yöneticileri göreve devam edecek

Volkswagen Denetim Kurulu, savcılık suçlamasına rağmen şirketin üst düzey yöneticilerinin görevlerini sürdürmelerine karar verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 25.09.2019
Volkswagen yöneticileri göreve devam edecek

Brüksel

Volkswagen (VW) Denetim Kurulu, Almanya'daki savcılık suçlamasına rağmen şirketin üst düzey yöneticilerinin görevlerini sürdürmeleri kararını aldı.

Almanya'da dün Braunschweig Başsavcılığı'nın Volkswagen'in üst düzey yöneticilerini emisyon skandalında piyasayı manipüle etmekle suçlaması üzerine şirketin denetim kurulu olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Volkswagen'den yapılan açıklamada, "Denetim Kurulu, oy birliğiyle Volkswagen AG'nin Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess ve Denetim Kurulu Başkanı Hans Dieter Pötsch'ün görevde kalmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Denetim Kurulu'nun emisyon skandalı sürecinde sermaye piyasasının bilinçli olarak bilgilendirilmediği görüşünü taşımadığı belirtildi.

Almanya'da Braunschweig Başsavcılığı dün, egzoz değerlerinin manipülasyonu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Volkswagen CEO'su Diess'i, Pötsch'ü ve eski CEO Martin Winterkorn'u piyasayı manipüle etmekle suçlamıştı.

Savcılık, söz konusu yöneticilerin emisyon skandalının finansal etkileri konusunda yatırımcıları hızlı biçimde bilgilendirmediğini iddia etmişti.

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmış, milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Bununla ilgili Almanya'da Braunschweig Savcılığı da şirket ve çok sayıda çalışan hakkında soruşturma başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump İran kuşatmasını uzun vadeye yayıyor
Suudi Arabistan 'ulusal yalnızlığı'nı keşfetti
Brexit krizine yargı da katıldı
Altının yönünü 'ticaret savaşları' belirleyecek
Nijerya 'İgbo Yahudileri' ve hedefleri

Benzer haberler

Volkswagen yöneticileri göreve devam edecek

Volkswagen yöneticileri göreve devam edecek

Thomas Cook Almanya'da da iflas istedi

Fransa, Almanya ve İngiltere: Aramco saldırısından İran sorumlu

Almanya'da küçük Emine için kök hücre bağışı etkinliği

Almanya'da küçük Emine için kök hücre bağışı etkinliği
Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Almanya'da Türk profesörün geliştirdiği sürücüsüz araçlar test sürüşünde

Almanya'da Türk profesörün geliştirdiği sürücüsüz araçlar test sürüşünde