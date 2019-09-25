Euro
6.23
Dolar
5.69
BIST 100
102,618.40
Altın
1,513.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak Cumhurbaşkanı Salih: Irak'ın komşu ülkelere saldırı noktası olmasını kabul etmeyiz

Irak Cumhurbaşkanı Salih, "Irak'ın komşu ülkelere saldırı noktası olmasını kabul etmeyiz." dedi.

Haydar Karaalp   | 25.09.2019
Irak Cumhurbaşkanı Salih: Irak'ın komşu ülkelere saldırı noktası olmasını kabul etmeyiz

Bağdat

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD'nin New York kentinde BM'nin 74'üncü Genel Kurulu'na hitap etti.

Salih, "Orta Doğu'da savaş ve çatışmalar yaşanıyor. Bu krizlerden birleşerek çıkmamız lazım. Irak'ın komşu ülkelerimize saldırı noktası olmasını kabul etmeyiz." dedi.

Salih, Irak'ta olumlu gelişmelerin yaşanacağını belirterek, "Körfez ve Suudi Arabistan'ın güvenliğinin hedef alınması riskli bir gelişmedir. Irak olarak bu yaşananlardan kaygılıyız. İran ile de ortak çıkarlarımız söz konusu. Ülkemizin güvenliği ve istikrarı Körfez ve bölge ülkelerinin güvenliğine bağlıdır." diye konuştu.

Filistin meselesinin adil çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydeden Salih, "Filistin halkının bağımsız devletini oluşturmasında yanında yer alıyoruz." ifadesini kullandı.

Salih, Yemen'deki savaşın da son erdirilmesini dilediklerini ifade etti.

Arap ve bölge ülkeleriyle ilişkilerinin geliştiğini aktaran Salih, "İran ve kuzey komşumuz Türkiye ile ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için çaba harcıyoruz." şeklinde konuştu.

Bağdat merkezi hükümetiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında askıda bulunan sorunların anayasayı esas alan çözümü için olumlu havanın oluştuğunu ifade eden Salih, BM Irak Temsilciliğinin bu konudaki rolünün önemli olduğunu söyledi.

Berhem Salih, Irak'ın terörden çok çektiğini dile getirerek, "DEAŞ, Irak'ı yıkmak için sinsi bir projeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı, dünyadaki yolsuzluk, kaçakçılık ve radikal fikirlerle mücadele edilmesi için uluslararası koalisyon kurulması çağrısında da bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump İran kuşatmasını uzun vadeye yayıyor
Suudi Arabistan 'ulusal yalnızlığı'nı keşfetti
Brexit krizine yargı da katıldı
Altının yönünü 'ticaret savaşları' belirleyecek
Nijerya 'İgbo Yahudileri' ve hedefleri

Benzer haberler

'Irak'ın komşu ülkelere saldırı noktası olmasını kabul etmeyiz'

'Irak'ın komşu ülkelere saldırı noktası olmasını kabul etmeyiz'

'Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz'

'Trump'tan bir şey istemem'

THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturuldu

THY-BM Medeniyetler İttifakı ortak çalışma platformu oluşturuldu
Ruhani'den Fransa, İngiltere ve Almanya'ya eleştiri

Ruhani'den Fransa, İngiltere ve Almanya'ya eleştiri
BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye'yi ziyaret edecek

BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye'yi ziyaret edecek