Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde "Ramazan Sevinci" başlıklı iftar programı düzenlendi
Avusturya'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Boşnak Kadın Formu Mimoza tarafından "Ramazan Sevinci" başlıklı iftar programı düzenlendi.
Viyana
Enstitünün Sergi ve Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan Viyana YEE Müdürü Halil İbrahim Doğan, ramazanın, maneviyat ve sevginin hakim olduğu önemli bir zaman dilimi olduğunu belirtti.
Doğan, bu ayda yeme içme gibi temel ihtiyaçlardan kaçınan bireyin, iç dünyasını güçlendirdiğini ve disipline ettiğini, içinde bulunduğu toplumla ve yakınlarıyla daha derin ilişki kurduğunu anlattı.
Ramazanın iftar programları, teravih namazı ve mukabele gibi kendine özgün ritüellere sahip olduğuna işaret eden Doğan, bu aya ilişkin yüzyıllardır çeşitli şiirler yazıldığını ve ilahiler bestelendiğini, bu nedenle ramazanın "ayların sultanı" olarak adlandırıldığını vurguladı.
Doğan, ramazana ilişkin şiir ve ilahi geleneğini Viyana YEE'de de sürdürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Daha sonra, Boşnak Kadın Formu Mimoza ve Yeden Ensemble tarafından Türkçe ve Boşnakça eserler seslendirildi.
İftar programı kapsamında, Boşnak ressam Rifat Mujanovic'in eserleri de davetlilerin ilgisine sunuldu.