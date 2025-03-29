Dolar
37.98
Euro
41.13
Altın
3,085.45
ETH/USDT
1,888.00
BTC/USDT
83,939.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde "Ramazan Sevinci" başlıklı iftar programı düzenlendi

Avusturya'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Boşnak Kadın Formu Mimoza tarafından "Ramazan Sevinci" başlıklı iftar programı düzenlendi.

Aşkın Kıyağan  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde "Ramazan Sevinci" başlıklı iftar programı düzenlendi Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA

Viyana

Enstitünün Sergi ve Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan Viyana YEE Müdürü Halil İbrahim Doğan, ramazanın, maneviyat ve sevginin hakim olduğu önemli bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Doğan, bu ayda yeme içme gibi temel ihtiyaçlardan kaçınan bireyin, iç dünyasını güçlendirdiğini ve disipline ettiğini, içinde bulunduğu toplumla ve yakınlarıyla daha derin ilişki kurduğunu anlattı.

Ramazanın iftar programları, teravih namazı ve mukabele gibi kendine özgün ritüellere sahip olduğuna işaret eden Doğan, bu aya ilişkin yüzyıllardır çeşitli şiirler yazıldığını ve ilahiler bestelendiğini, bu nedenle ramazanın "ayların sultanı" olarak adlandırıldığını vurguladı.

Doğan, ramazana ilişkin şiir ve ilahi geleneğini Viyana YEE'de de sürdürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra, Boşnak Kadın Formu Mimoza ve Yeden Ensemble tarafından Türkçe ve Boşnakça eserler seslendirildi.

İftar programı kapsamında, Boşnak ressam Rifat Mujanovic'in eserleri de davetlilerin ilgisine sunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye kentsel arama kurtarma alanındaki tecrübelerini Moldova'ya aktarmaya devam ediyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından Uludağ'daki otel yangını soruşturmasına ilişkin açıklama
Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
Adalet Bakanı Tunç'tan, Uludağ'daki otel yangını soruşturmasına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde "Ramazan Sevinci" başlıklı iftar programı düzenlendi

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde "Ramazan Sevinci" başlıklı iftar programı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün gayemiz 85 milyonun tamamını Türkiye Yüzyılı hedefinde buluşturmaktır

Gümüş ailesi iftarda özel bireylerin en büyük destekçisi oldu

Hollanda'da uluslararası öğrenciler ramazanı arkadaşlarıyla geçiriyor

Hollanda'da uluslararası öğrenciler ramazanı arkadaşlarıyla geçiriyor
Türk Amerikan Diyanet Vakfı'nın Los Angeles'taki iftarı, Müslüman toplumu liderlerini buluşturdu

Türk Amerikan Diyanet Vakfı'nın Los Angeles'taki iftarı, Müslüman toplumu liderlerini buluşturdu
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet