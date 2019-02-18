Venezuela'ya alınmayan AP üyeleri şanslarını yeniden deneyecek

CARACAS

Venezuela'ya "komplo içinde oldukları" gerekçesiyle alınmayan Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, ülkeye Kolombiya sınırından girmeyi deneyecek.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile görüşmek üzere ülkeye gelen ancak havaalanından geri gönderilen AP üyelerinden Jose Ignacio Salafranca, Kolombiya'da yayın yapan Blu Radyo'ya konuştu.

Salafranca, herhangi bir gerekçe gösterilmeden İspanya'nın başkenti Madrid'e giden uçağa bindirildiklerini belirterek Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo'nun daveti üzerine, 23 Şubat'ta "insani yardımların" Venezuela'ya girişine "eşlik edeceklerini" söyledi.

"Daveti kabul ettik"

Heyetteki diğer bir isim Gonzalez Pons da Madrid'de yaptığı açıklamada, Trujillo'dan davet aldıklarını dile getirerek "Daveti kabul ettik ve Cucuta'dan (Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki kasabası) gıda ve ilaçlarla geçmeye çalışacağız." dedi.

Ancak her iki AP üyesi de Venezuela ordusunun sınırları kapatmasına rağmen ülkeye nasıl gireceklerine ilişkin bilgi vermedi.

"İnsani yardım" konusu

Tarihinin en ciddi siyasi buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yardım tartışmalarının, "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor.

Baskılara rağmen Maduro'ya sadık kalmayı sürdüren ordu, sınırı kapatırken, muhalefetin Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kasabasındaki bekletilen paketleri, 23 Şubat'ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

600 bin kişinin gönüllü olduğu "yardım" girişinin engellenmesinin, ABD tarafından olası bir müdahale için kullanılabileceği değerlendiriliyor.

"Komplo amacıyla ziyaret"

Avrupa'daki sağ partilerden AP üyeleri İspanyol Gonzalez Pons, Gabriel Mato Adrover, Jose Ignacio Salafranca ve Juan Salafranca ile Hollandalı Esther de Lange ve Portekizli Paulo Rangel, Guaido'nun daveti üzerine dün Venezuela'ya gitmiş ancak ülkeye alınmamıştı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkeyi komplo amacıyla ziyaret etme niyetindeki bir grup parlamenterin, kabul edilmeyecekleri ve provokasyondan kaçınmaları konusunda diplomatik kanallar aracılığıyla uyarıldığını söylemişti.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Muhabir: Hasan Esen