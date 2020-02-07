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Dünya

Venezuela'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Van’ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketi ve İstanbul’daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye’ye başsağlığı diledi.

Lokman İlhan   | 07.02.2020
Venezuela'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Bolivar

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza’nın Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamada, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Van'daki çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazalarından ötürü kardeş Türk halkı ve hükümetine dayanışmasını iletiyor, her iki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, çığ felaketi ve uçak kazasında yaralananlar için acil şifa dileğinde de bulunuldu.

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