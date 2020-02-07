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Dünya

Malezya, Çin'in karantinaya alınan eyaletlerinden ülkeye seyahatleri durdurdu

Malezya hükümeti, Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs tehlikesine karşı, bundan önce açıkladığı Hubey eyaletinden ülkeye seyahat yasağının kapsamını genişletti.

Ömer Faruk Yıldız   | 07.02.2020
Malezya, Çin'in karantinaya alınan eyaletlerinden ülkeye seyahatleri durdurdu

Kuala Lumpur

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, ülke genelinde koronavirüs vakalarının artması üzerine hükümetin tedbirleri sıkılaştıracağını belirterek, "Göç İdaresi, Çin'de karantinaya alınan eyaletlerden Malezya'ya seyahatlerin karşılıklı olarak geçici süreliğine durdurulması kararı almıştır." dedi.

Wan Azizah ayrıca seyahat yasağının, Çin'in bundan sonra karantinaya alacağı eyaletleri de kapsayacağını bildirdi.

Çin'den çok sayıda turistin geldiği Malezya'da şimdiye kadar 12 yeni tip koronavirüs vakası görülmüştü.

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