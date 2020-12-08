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Dünya

Venezuela'da parlamento seçimlerinin ardından meclisteki sandalye dağılımı belli oldu

Venezuela'da önceki gün yapılan parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet koalisyonu Büyük Vatansever Kutup'un ( Gran Polo Patriotico) kazanmasının ardından meclisteki sandalye dağlımı belli oldu.

Sinan Doğan   | 08.12.2020
Venezuela'da parlamento seçimlerinin ardından meclisteki sandalye dağılımı belli oldu

Bolivar

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Indira Alfonso, basına yaptığı açıklamada, oyların yüzde 98,63'nün sisteme aktarıldığını ve iktidar partisi liderliğindeki ittifakın, oyların yüzde 68,43'ünü alarak Ulusal Meclisteki (AN) 277 sandalyeden 177'sini kazandığını duyurdu. 

Sandığa giden seçmen sayısının 6 milyon 251 bin 80 kişi olduğunu kaydeden Alfonso, iktidar partisinin 4 milyon 277 bin 926 oy aldığını söyledi.

Alfonso, seçime katılımın yüzde 31 olduğuna işaret ederek, muhalefet partilerinin ise 1 milyon 950 bin 170 oy olarak mecliste 97 sandalye kazandığını dile getirdi.

Öte yandan seçimleri 200 uluslararası gözlemci ve 1600 ulusal gözlemcinin takip ettiği bildirildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun liderliğindeki ittifak, muhalif siyasetçilerin boykot ettiği Ulusal Meclis (AN) seçimlerinde dün zafer ilan etmişti.

Maduro, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Ulusal Meclisi, Venezuela halkının çoğunluğunun oyuyla kazandık. Bu, demokrasi için hiç şüphesiz büyük bir zafer." ifadesini kullanmıştı.



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