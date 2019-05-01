Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.70
Dolar
5.96
BIST 100
95,415.57
Altın
1,282.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kamu-Sen, Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor
logo
Dünya

Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya Büyükelçiliğine sığındı

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Guaido'nun başlattığı darbe girişimiyle ev hapsinden serbest bırakılan Voluntad Partisinin eski Genel Başkanı Lopez İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğine sığındı.

Emre Aytekin   | 01.05.2019
Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya Büyükelçiliğine sığındı

Caracas

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun başlattığı darbe girişimiyle ev hapsinden serbest bırakılan Voluntad Partisinin eski Genel Başkanı Leopoldo Lopez'in İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğine sığındığı bildirildi.

İspanya hükümetinden yapılan açıklamada, eski muhalefet lideri Lopez ve ailesinin dün gece saatlerinde büyükelçiliğe geldiği belirtildi.

Öte yandan Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lopez ve ailesinin kendilerine sığınma başvurusu yaptıktan sonra İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğine gitmeye karar verdiğini ifade etti.

Ampuero, "Lopez ve ailesinin Şili Büyükelçiliğinin halihazırda konukları olduğu göz önünde bulundurulduğunda bunun kişisel bir karar olduğunu" kaydetti.

Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Guaido, Twitter'dan yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guadio, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınının etrafında bir grup askerle partisinin ev hapsindeki eski lideri Lopez'i de alarak çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, olayın ardından Twitter'da yayımladığı açıklamada darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalarda bulunmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Balkanlar'ın çözülemeyen sorunlarına AB'nin 'ağabeyleri' el attı
Aşırı sağın karanlık gölgesinde Avrupa
Mavi Vatan'dan Deniz Kurdu'na Akdeniz'de Türk gücü
Tercihi kim yapacak: Türkiye mi, ABD mi?
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Benzer haberler

FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ sanıkları hesap veriyor

'Askeri müdahaleye destek verme ihtimalimiz sıfıra yakın'

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak

Pompeo'dan 'Ruslar Maduro'yu ülkede kalmaya ikna etti' iddiası

Pompeo'dan 'Ruslar Maduro'yu ülkede kalmaya ikna etti' iddiası

TBMM Başkanı Şentop'tan Venezuela mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Venezuela mesajı
Trump Venezuela konusunda Küba'yı suçladı

Trump Venezuela konusunda Küba'yı suçladı