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Dünya

Japonya'da yeni imparator tahta çıktı

Japonya'da eski İmparator Akihito'nun tahtı bırakmasının ardından Veliaht Prens Naruhito yemin ederek imparator oldu.

Emre Aytekin   | 01.05.2019
Japonya'da yeni imparator tahta çıktı

Ankara

Japonya'da eski İmparator Akihito'nun tahtı bırakmasının ardından Veliaht Prens Naruhito yemin ederek imparator oldu.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Naruhito, bu sabah İmparatorluk Sarayında yapılan törenle tahta çıktı.

Yalnızca hanedan ailesinin yetişkin erkek üyelerinin hazır bulunduğu devir teslim töreninde Naruhito, ayna, kılıç ve mücevherden oluşan imparatorluk alametlerini babası Akihito'dan teslim aldı.

Törende orijinalleri muhafaza altındaki kılıç ve aynanın kopyaları Naruhito'ya teslim edildi.

İmparatorluk alametlerini kabul eden Naruhito, "Tahta çıkarken, eski İmparator Akihito'nun izlediği yoldan ayrılmayacağıma, geçmiş imparatorların mirasını aklımda tutarak kendimi gelişmeye adayacağıma yemin ederim." dedi.

Japon imparatorunun "devleti sembolü" olarak taşıdığı işleve vurgu yapan Naruhito, "Anayasaya bağlı kalacağıma, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime, daima halkı düşünüp onların çıkarına hareket edeceğime yemin ederim." ifadelerini kullandı.

Yeni İmparator Naruhito, hükümet, parlamento ve yüksek yargı organlarının temsilcileriyle kraliyet mensuplarının katıldığı davette tebrikleri kabul etti. Japon halkını temsilen Başbakan Şinzo Abe, yeni İmparator Naruhito'ya teşekkür etti.

Babası dün tahtı bırakmıştı

Japonya'da eski İmparator Akihito, dün resmen tahtı bıraktığını açıklamıştı.

Akihito, İmparator Hirohito'nun ölümünün ardından 8 Ocak 1989'da tahta çıktı. Babasının hükümranlığının savaş yıllarına denk gelmesi nedeniyle Akihito'nun dönemine "barışa ulaşmak" anlamına gelen "Heisei" adı verilmişti.

Akihito, 2016'da ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunlarını öne sürerek tahttan ayrılacağını açıklamıştı. Japon tarihinde 202 yıl sonra ilk kez yapılacak bu geçişi sağlamak için Japon Parlamentosu özel bir yasa çıkarmıştı.

"Düzenin uyumu" devri

Akihito'dan tahtı devralan Naruhito'nun hükümranlık dönemi ise, barış ve istikrara dayalı düzenin yeni çağın ortaya çıkardığı koşullara uyum sağlayarak sürmesi umudunu ifade eden "Reiwa" (düzenin uyumu) kavramıyla adlandırılacak.

İmparator Naruhito, 23 Şubat 1960'da Tokyo'da dünyaya geldi. Haneden mensuplarının çoğunun gittiği Gakushuuin okulundan 1982'de tarih diplomasıyla mezun oldu.

Daha sonra Oxford Üniversitesinin Merton Kolejinde deniz taşımacılığı üzerine eğitimi gören Naruhito, veliaht sıfatıyla Japonya dışında eğitim gören ilk hanedan üyesi oldu.

Japonya Dışişleri Bakanlığında diplomat eşi Masako Owada ile Haziran 1993'te evlenen Naruhito'nun kızı Aiko 2001'de dünyaya geldi.

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