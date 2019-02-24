Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.32
BIST 100
103,185.70
Altın
1,327.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Venezuela 'yardım kamyonları'nı yaktıkları iddiasını reddetti

Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, her iki kamyonun da Kolombiya tarafında, Venezuela ordusunun tuttuğu hatta varmadan yandığını açıkladı.

Hasan Esen  | 24.02.2019
Venezuela 'yardım kamyonları'nı yaktıkları iddiasını reddetti

Caracas

Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, Kolombiya sınırında "yardım kamyonları"nı yaktıkları iddialarını reddederek, "Venezuela'ya saldırmak için yapılan bu yoğun ve güçlü çarpıtma operasyonunu dünyaya duyurmak lazım." dedi.

Rodriguez, düzenlediği basın toplantısında, Venezuela ve Kolombiya arasındaki Simon Bolivar Köprüsü'nde yakılan kamyonlarla ilgili iddialara cevap verdi.

Protestocular ve İHA'lar tarafından çekilen videoları paylaşan Rodriguez, her iki kamyonun da Kolombiya tarafında, Venezuela ordusunun tuttuğu hatta varmadan yakıldığının görüldüğünü söyledi.

Yangının muhalif gençler tarafından atılan molotofkokteylinden kaynaklandığını belirten Rodriguez, "Venezuela'ya saldırmak için yapılan bu yoğun ve güçlü çarpıtma operasyonunu dünyaya duyurmak lazım." diye konuştu.

"Guaido'nun kendisi de çarpıtma"

Rodriguez, ayrıca Juan Guaido'nun kendini geçici başkan ilan ettikten bir ay sonra seçim ilanı yapması gerekirken bunu gerçekleştiremediğine dikkati çekerek, "Guaido'nun kendisi de çarpıtma." ifadesini kullandı.

Venezuela'da ABD destekli muhalefet, 23 Şubat'ı ülkeye "insani yardımların" giriş tarihi olarak vermişti. Dün Kolombiya tarafından 3 kamyon Venezuela sınırına doğru ilerlemiş, bunlardan 2'si yakılmıştı. ABD ve muhalefet kamyonların Venezuela milis güçleri tarafından yapıldığını iddia etmişti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "insani yardımların" ABD'nin "işgal stratejisinin bir parçası olduğunu" belirterek, "bu şova izin vermeyeceğini" söylemişti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Venezuela'yı 'işgal stratejisinde' kritik gün
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan
Avusturya’da bir cinayet ve PKK
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'

Benzer haberler

BM'den Venezuela'da şiddetten kaçınılması çağrısı

BM'den Venezuela'da şiddetten kaçınılması çağrısı

'Maduro'nun günleri sayılı'

AB'den Venezuela'da itidal çağrısı

Maduro kullandığı araçla Caracas'ı gezip ABD'ye mesaj verdi

Maduro kullandığı araçla Caracas'ı gezip ABD'ye mesaj verdi
Venezuelalı muhalif lider Guaido, ABD Başkan Yardımcısı ile görüşecek

Venezuelalı muhalif lider Guaido, ABD Başkan Yardımcısı ile görüşecek
Venezuela sınırındaki çatışmalarda 4 kişinin öldüğü iddia edildi

Venezuela sınırındaki çatışmalarda 4 kişinin öldüğü iddia edildi