Venezuela Ulusal Meclis Başkanına kısa süreli gözaltı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun meşruiyetini tanımadıklarını belirten ve ordudan destek isteyen Ulusal Meclis Başkanı Guaido, ülkenin istihbarat servisi SEBIN tarafından yaklaşık 2 saat gözaltına alındı.

BOGOTA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyeceklerini açıklayan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, birkaç saatliğine gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Venezuela'da çoğunluğu muhaliflerden oluşan Ulusal Meclis Başkanı Guaido'nun eşi Fabiana Rosales sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Caracas-La Guaira çevre yolu üzerinde Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) ekiplerince durdurulduklarını ve eşinin gözaltına alındığını duyurdu.

Rosales, yaklaşık 2 saat sonra yaptığı yeni açıklama ile Guido'nun serbest kaldığını açıklanınca, destek verenlere teşekkür etti.

Rosales'in Ulusal Meclis milletvekillerinden birine olayı anlattığı ve sosyal medyada paylaşılan telefon konuşmasına göre, Guaido'yu kelepçeleyerek gözaltına alan SEBIN mensupları Guaido ya da araçta bulunan diğer kişilere kötü davranmadı.

Guaido, Maduro'nun yemin töreninin ardından Caracas'ta bir grup Venezuelalıya hitap etmiş ve Ulusal Meclisin, Venezuela anayasasına göre Devlet Başkanlığını yürütmeye yetkili olduğunu söylemiş, ordudan destek istemişti.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı da olay öncesi yayımladığı yazılı açıklama ile kendilerinin Ulusal Meclisi Venezuela'daki meşru otorite olarak görmeye devam ettiklerini belirtmişti.

Venezuela konusunda daha önce yaptığı ve askeri müdahale çağrısı şeklinde anlaşılan sözleriyle tepki çeken Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro da Kolombiya tarafının açıklamasına destek verdiğini belirtmişti.

Muhabir: Lokman İlhan