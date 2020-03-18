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Dünya, Koronavirüs

Venezuela Kovid-19'la mücadele için IMF'den 5 milyar dolar istedi

Venezuela Kovid-19 salgını karşısında Uluslararası Para Fonundan 5 milyar dolar istedi. 

Lokman İlhan   | 18.03.2020
Venezuela Kovid-19'la mücadele için IMF'den 5 milyar dolar istedi

Bolivar


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Venezuela  ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında Uluslararası Para Fonundan (IMF) 5 milyar dolar istedi. 

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro, IMF'den, sağlık sistemimizin Kovid-19'la mücadele kapasitesini güçlendirmek için 5 milyar dolarlık finansman talebinde bulunmuştur." ifadelerini kullandı. 

Başvuruyu, hükümetin "halkı korumak için attığı başka bir adım" olarak nitelendiren Arreaza, mesajında Maduro'nun IMF İcra Direktörü Kristalina Georgieva'ya gönderdiği mektubu da paylaştı. 

Kovid-19'a vaka sayısının 33’e ulaştığı Venezuela’da tüm ülke karantina bölgesi ilan edilmiş ve halkın evlerinde kalması istenmişti.

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