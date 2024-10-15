Dolar
34.23
Euro
37.31
Altın
2,664.63
ETH/USDT
2,593.00
BTC/USDT
67,000.00
BIST 100
8,860.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Musk'ı ülkesinde "şiddet" çıkarmakla suçladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ı, ülkesinde düzenlenen protestolarda "şiddeti" teşvik etmekle suçladı.

Sinan Doğan  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Musk'ı ülkesinde "şiddet" çıkarmakla suçladı

Bogota

Maduro, başkent Caracas'ta özel bir televizyona gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesindeki 28 Temmuz devlet başkanlığı seçimine ilişkin ABD'li iş adamı Musk'ı hedef alan Maduro, "Elon Musk darbeye, faşist salgına, Venezuela'daki seçim sürecinde şiddete, en az 1 milyar dolar yatırım yaptı" dedi.

Maduro, hükümetine yönelik protesto düzenleyen aşırı sağcıların Musk'tan "güçlü" destek gördüğünü savundu.

Protestoların arkasında "ABD yönetimi" ve "Elon Musk" olduğunu yineleyen Maduro, "Elon Musk, yaklaşık bir ay boyunca her gün insanların Maduro'ya karşı sokaklara döküldüğünü, ortalığı yaktığını yazdı ve sonuçta ne oldu Musk yenildi." diye konuştu.

Maduro, İsrail'in Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılara da değinerek, Lübnan halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ve ilk etapta 14 ton insani yardımı Suriye'ye sığınan Lübnanlılar için gönderdiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin'in Geleceği Konferansı'nda uluslararası hukukun Filistin'in geleceğindeki rolü ele alındı
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
ABD mahkemesi, Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade talebi kararını erteledi
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Filistin'in Geleceği Konferansı'nda siyasetçilerin Filistin'in geleceğindeki rolü tartışıldı

Benzer haberler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Musk'ı ülkesinde "şiddet" çıkarmakla suçladı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Musk'ı ülkesinde "şiddet" çıkarmakla suçladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet