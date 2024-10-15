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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hizbullah: İsrail, Lübnan'da "uluslararası yasaklı misket bombası" kullanmaya devam ediyor

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri uluslararası yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam etmekle suçluyor.

Wassim Samih Seifeddine, Hamdi Yıldız  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Hizbullah: İsrail, Lübnan'da "uluslararası yasaklı misket bombası" kullanmaya devam ediyor

Lebanon

Hizbullah'ın Medya İlişkileri Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilindeki bazı noktaları Misket bombalarıyla vurduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Misket bombalarıyla vurulan bölgeler arasında, Domuzlar Vadisi, Deyr Siryan ve İlman beldeleri arasındaki Hillet Rac bölgesi ve el-Ahraş güzergahında Alman beldesi de yer alıyor" denildi.

Uluslararası insan hakları ile insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, özellikle siviller üzerindeki uzun vadeli olumsuz etkileri nedeniyle İsrail'in suç ve saldırılarının kınaması istendi.

Hizbullah, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada da İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hanin ve Tayri beldeleri arasındaki bölgeyi uluslararası anlaşmalarla kullanılması yasaklanan misket bombalarıyla vurduğunu duyurmuştu.

İsrail güçlerine yönelik saldırılar

Hizbullah ayrıca, İsrail ordusuna karşı yürüttüğü operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Lübnan'ın güneyindeki Ramiya beldesi çevresinde bulunan İsrail'e ait 3 iş makinesinin ve 2 Merkava tankının roketlerle hedef alındığı belirtilen açıklamada, tanklarda ve iş makinelerindeki ekiplerden ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Hizbullah, Ramiya beldesi yakınlarında bulunan bir grup İsrail askerini de topçu atışıyla doğrudan hedef aldığını vurguladı.

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