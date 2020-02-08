Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
121,015.10
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Lavrov ile görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesini ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Devlet Başkanlığı Sarayında görüştü.

Muhammed Emin Canik   | 08.02.2020
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Lavrov ile görüştü

Buenos Aires

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te kabul etti.

Venezuela basınında çıkan haberlere göre, görüşmenin ardından Lavrov, basına yaptığı açıklamada Maduro ile "çok verimli ve güvenilir bir görüşme" gerçekleştirdiğini bildirdi.

Meksika, Küba'nın ardından Latin Amerika turunu Venezuela'da bitiren Lavrov, "Rusya, Venezuela hükümetini destekliyor ve geçen yıl Moskova'da Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile Nicolas Maduro arasında varılan anlaşmalar bir başlama noktası olmak üzere iş birliğini derinleştirecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek

Benzer haberler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Lavrov ile görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Lavrov ile görüştü

Venezuela'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü