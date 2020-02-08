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Dünya

ABD'den Avusturalya'ya 990 milyon dolarlık füze satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya 990 milyon dolar değerindeki 200 adet gemisavar füzesi satışını onayladı.

Kasım İleri   | 08.02.2020
ABD'den Avusturalya'ya 990 milyon dolarlık füze satışı

Washington

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Avusturalya'ya Dış Askeri Satış kapsamında 990 milyon dolar değerinde 200 adet AGM-158C Uzun Menzilli Gemisavar Füzesi ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." bilgisi aktarıldı. 

Satış ile ilgili Kongre'ye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, bu füzelerin telemetri varyantı olan ATM-158C füzeleri ve DATM-158C tipi eğitim mühimmatının da satış paketine dahil olduğu kaydedildi.

Satışın tamamlanabilmesi için ABD Kongresi'nin 30 gün içinde bu işleme itiraz etmemesi gerekiyor.

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