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Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor.
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Dünya

Vatikan: "Papa'nın sağlık durumu bugün de stabil kaldı"

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un durumunun bugün de stabil olduğu bildirildi.

Barış Seçkin  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Vatikan: "Papa'nın sağlık durumu bugün de stabil kaldı"

Vatikan

Vatikan'dan, şubat ayı başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 17 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili akşam saatlerinde yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Papa’nın klinik durumu bugün de stabil kaldı. Papa, mekanik ventilasyona ihtiyaç duymadı, yalnızca yüksek akımlı oksijen terapisi aldı. Ateşi de yok." ifadeleri kullanıldı.

Vatikan'ın açıklamasında, klinik tablonun karmaşıklığı nedeniyle doktorların hastalığın gidişatına dair temkinli yaklaşımlarını korudukları ifade edildi.

- Papa, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyor

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

Papa'nın doktorları, 21 Şubat'taki açıklamalarında, tamamen tehlikeyi atlatmasa da Papa Franciscus'un hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtmişti.

22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

24 Şubat'ta Papa Franciscus'un sağlık durumunun kritikliğini korumasına karşın hafif iyileşme gözlemlendiğini belirten Vatikan, 25 Şubat'ta da durumu kritik ama stabil olarak tanımlamıştı.

Vatikan, 26 ve 27 Şubat'ta Papa'nın durumunda iyileşme kaydedildiğini bildirmişti.

Vatikan, 28 Şubat’ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa durumu dün de stabil kalmıştı.

- Son yıllarda sağlık sorunları arttı

2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, en son 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

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