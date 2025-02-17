Dolar
36.24
Euro
37.98
Altın
2,898.71
ETH/USDT
2,747.10
BTC/USDT
95,657.00
BIST 100
9,836.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Vatikan: Papa Franciscus'un sağlık durumunun karmaşıklığı nedeniyle tedavide değişikliğe gidildi

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a yapılan tetkiklerin karmaşık klinik duruma işaret ettiği için tedavisinde değişikliğe gidildiğini ve hastanede biraz daha kalacağını duyurdu.

Barış Seçkin  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Vatikan: Papa Franciscus'un sağlık durumunun karmaşıklığı nedeniyle tedavide değişikliğe gidildi

Vatikan

Bronşit geçirdiği için 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuna ilişkin Vatikan Basın Ofisi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde ve bugün yapılan tetkiklerin sonuçları, solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğunu göstermiş ve bu durum tedavide değişikliğe gidilmesini gerekli kılmıştır. Şu ana kadar yapılan tüm testler, karmaşık bir klinik tabloya işaret etmekte olup uygun bir hastane yatış sürecini gerektirmektedir."

Papa'nın hastanede kalış süresinin uzayacak olması sebebiyle 19 Şubat'taki genel kabul oturumunun da iptal edildiği duyuruldu.

"Sesi biraz yorgundu"

İtalyan basınında yer alan haberlerde de Papa Franciscus'un hastanede olmasına rağmen her gün yaptığı gibi Gazze'deki Katolik cemaatini aramaya devam ettiği ve onların halini hatırını sorduğu belirtildi.

Tgcom24 kanalına konuşan cemaat mensubu, "Papa, bizi, cuma ve cumartesi aradı. İyi bir ruh halindeydi. Sesi biraz yorgundu ama nasıl olduğumuzu bilmek istiyordu." dedi.

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

Papa, son olarak 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesinde tedavi görmüştü.

2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 54'e yükseldi
Ankara Valiliğinden kar uyarısı
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile görüştü
Samsun'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Benzer haberler

Vatikan: Papa Franciscus'un sağlık durumunun karmaşıklığı nedeniyle tedavide değişikliğe gidildi

Vatikan: Papa Franciscus'un sağlık durumunun karmaşıklığı nedeniyle tedavide değişikliğe gidildi

Çankırılı kadınlar bayat ekmekleri değerlendirerek yeni lezzetler ortaya çıkarıyor

Vatikan: Filistinliler kendi topraklarında kalmalı

Kırıkkale'de jandarmanın bulduğu yaralı orman baykuşu tedavi ediliyor

Kırıkkale'de jandarmanın bulduğu yaralı orman baykuşu tedavi ediliyor
Antalya'da tedavi gören çift 1,5 ayda sigara bağımlılığından kurtuldu

Antalya'da tedavi gören çift 1,5 ayda sigara bağımlılığından kurtuldu
Papa Franciscus rahatsızlığı sebebiyle konuşmasını yine yapamadı

Papa Franciscus rahatsızlığı sebebiyle konuşmasını yine yapamadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet