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Dünya

Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emel Öz   | 18.08.2021
Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Port-Olry köyünün 20 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.

USGS, depremin yerin 89,5 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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