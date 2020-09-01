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Dünya

Uzuvları olmayan İdlibli Muhammed bebeğe yardım eli

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zor şartlarda hayatına devam etmeye çalışan doğuştan ayak ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed bebek ve ailesine Türkiye'den bir insani yardım kuruluşu sahip çıktı.

Ethem Emre Özcan   | 01.09.2020
Uzuvları olmayan İdlibli Muhammed bebeğe yardım eli Fotoğraf: Muhammed Said /AA

İdlib/Ankara

AA'nın İdlib'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bir bölgede engebeli bir arazide baraka benzeri bir evde uzuvları olmadan dünyaya gelen 14 aylık Muhammed Mısaytıf bebeğin hikayesini duyurmasının ardından, sivil toplum kuruşları (STK) aileye yardım etmek için harekete geçti.

Minik Muhammed'in durumuna sessiz kalmayan Türkiye'den Hak İnsani Yardım Derneği, İdlib'de çadır kentte yaşayan aileye 1 yıllık nakdi ve gıda yardımının yanı sıra briket ev yapmaya başladı.

Dernek, briket evin inşasının tamamlanmasının ardından aileye ev eşyası yardımında da bulunacak.

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