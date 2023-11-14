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Dünya

Ürdünlü çocuklardan İsrail'in bombaladığı Gazze'deki çocuklara destek

Ürdün'de yüzlerce çocuk, İsrail ablukası ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışan Filistinli çocuklara destek yürüyüşü düzenledi.

Laith Al-jnaidi, Mahmut Geldi  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Ürdünlü çocuklardan İsrail'in bombaladığı Gazze'deki çocuklara destek

Amman

Başkent Amman'da yer alan sendikalar binasının önünde toplanan yüzlerce Ürdünlü çocuk ve ebeveynleri, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) binasına kadar yürüdü.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını taşıyan Ürdünlü çocuklar, "canımızla kanımızla sana feda oluruz ey Gazze" ve "halk Filistin'in kurtuluşunu istiyor" şeklinde sloganlar attı.

Gazze'deki çocuklara destek yürüyüşüne katılan Bedr es-Seylavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'deki çocuklara destek için kızımla bu yürüyüşe katıldık. Çocukların, yaşananları büyüklerden önce öğrenmeleri gerekiyor." dedi.

Eyleme katılan çocuklardan Muhammed Eymen de "Buraya, Gazze'nin özgür olması gerektiğini söylemek için geldim. Çocuklara da şunu söylemek istiyorum: Güçlü olun Allah bir çıkış kapısı açar." ifadelerini kullandı.

8 yaşındaki Mira Garayibe, Gazze'deki çocuklara yardım etmek istediklerini dile getirdi.

Cad Sehl ise 11 yaşında olmasına rağmen "ABD'nin artık uyanması gerekiyor, Arap ülkelerinin de Gazze'de yaşananlara karşı duyarsızlığını sonlandırması gerekiyor." diye konuştu.

Ürdünlü baba Macid Betami de Gazze ile dayanışmak amacıyla kızıyla bu yürüyüşe katıldığını söyledi.

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