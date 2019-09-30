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Dünya

Ürdün'de Türk Kültür Günleri başladı

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Türk Kültür Günleri kapsamında Türk ressamların tablolarından oluşan "Türkiye'den Esintiler" sergisi açıldı.

Laith Joneidi,Hacer Başer,Gülşen Topçu   | 30.09.2019
Ürdün'de Türk Kültür Günleri başladı

Amman

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinin, Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte ressam Şefkat İşlegen ve Nurten Ercan Coudrains'in resimleri, "Türkiye'den Esintiler" sergisiyle Türk kültürünü yakından tanımak isteyen Ürdünlüler ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiye katılan Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı'na hazırlık kapsamında düzenlenen Türk Kültür Günleri etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.

Ressam İşlegen, yaptığı tablolarla Türk Kültür Günleri etkinliğine katılmış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Coudrains ise sergiyi ziyaret edenlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Kültür Günleri 5 Ekim'e kadar sürecek.


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