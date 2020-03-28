Ürdün'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Ürdün'de koronavirüsten ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Amman
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Ürdün'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Prens Hamza Hastanesi Müdürü Dr. Abdurrezzak el-Haşman, 83 yaşında bir kadının Kovid-19'dan dolayı yaşımını yitirdiğini açıkladı.
Haşman, ölen kadının daha önceden kronik hastalıkları olduğunu belirtti.
Resmi verlere göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 235'e ulaştı.
Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, dün başkent Amman'da ülke genelinde 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.