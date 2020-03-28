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Dünya, Koronavirüs

Ürdün'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Ürdün'de koronavirüsten ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Laith Al-jnaidi,Hamdi Yıldız   | 28.03.2020
Ürdün'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Amman


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ürdün'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Prens Hamza Hastanesi Müdürü Dr. Abdurrezzak el-Haşman, 83 yaşında bir kadının Kovid-19'dan dolayı yaşımını yitirdiğini açıkladı.

Haşman, ölen kadının daha önceden kronik hastalıkları olduğunu belirtti.

Resmi verlere göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 235'e ulaştı.

Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, dün başkent Amman'da ülke genelinde 21 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu. 

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