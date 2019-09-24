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Dünya

Ürdün Kralı Abdullah'tan Filistin'de 'iki devletli çözüm' vurgusu

Ürdün Kralı II. Abdullah BM 74'üncü Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmazlığa son vermenin tek yolunun "iki devletli çözüm" olduğunu söyledi.

Laith Joneidi,Said İbicioğlu   | 24.09.2019
Ürdün Kralı Abdullah'tan Filistin'de 'iki devletli çözüm' vurgusu

New York

Ürdün Kralı II. Abdullah, Filistin ile İsrail arasındaki anlaşmazlığa son vermenin tek yolunun "iki devletli çözüm" olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu'nda konuşan Ürdün Kralı Abdullah, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın küresel anlamda en fazla zarara sebep olan kriz olduğunu ve bu sorunun sadece iki devletli çözümle sonlanabileceğini söyledi.

"Hiç bir şey Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını elinden alamaz"

Tarafların güvenli bir gelecek üzerine kalıcı barışı sağlayamadığına işaret eden Abdullah, bunun bedelinin bölgesel ve küresel istikrarın sağlanamaması olarak ödenmeye devam edileceğini vurguladı.

Abdullah, "Hiç bir şey Filistin halkının uluslararası eşitlik, adalet ve kendi kaderini tayin etme hakkını elinden alamaz." ifadelerini kullandı.

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