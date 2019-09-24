Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a 'Keşmir' teşekkürü
Pakistan Başbakanı Han, "Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum.Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek." dedi.
New York
Pakistan Başbakanı İmran Han, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek." diye konuştu.
I thank Turkey’s President Erdogan for raising the issue of IOJK in the UN General Assembly & calling for a solution to this long-standing dispute. Referring to the siege of IOJK, he pointed out that despite UN resolutions, 8 million people are stuck in IOJK.— Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 24, 2019
BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Han, düzenlediği basın toplantısında, Keşmir sorunu ve ülkesinin Hindistan ile yaşadığı gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu.
Pakistan Başbakanı Han, AA muhabirinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin sorusuna, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek.'' yanıtını verdi.
Pakistan'ın Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve ticari ilişkileri de artırmak istediklerini belirten Han, ''Cumhurbaşkanı'na Keşmir sorunu konusundaki prensipli duruşundan dolayı müteşekkiriz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.