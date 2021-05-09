Euro
10.03
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ürdün İsrail'e Doğu Kudüs'teki ihlalleri nedeniyle protesto notası verdi

Ürdün, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlileri zorla göç tehdidi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri nedeniyle İsrail'e diplomatik nota vererek tepkisini gösterdi.

Laith Al-jnaidi,Zeynep Hilal Karyağdı   | 09.05.2021
Ürdün İsrail'e Doğu Kudüs'teki ihlalleri nedeniyle protesto notası verdi

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayf el-Fayiz, son günlerde Doğu Kudüs'te tırmanan gerginlikle alakalı yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerinin durması için harekete geçtiğini ve bu konuda çaba sarf ettiğini belirtti.

Fayiz, Bakanlığın İsrail makamlarına protesto notası gönderdiğini ve son iki günde Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlallere tepki gösterildiğini ifade etti.

İsrail makamlarının ihlallerine devam etmesi karşısında uyarıda bulunulduğunu aktaran Fayiz, Tel Aviv yönetiminden İsrail'in uluslararası hukuka ve insan haklarına bağlı kalmasının istendiğini kaydetti.

Fayiz, Bakanlığın ayrıca İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlileri zorla göç ettirme çabalarını reddettiğini aktardı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Bugün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da son bir haftada Kovid-19 vakalarında azalma kaydedildi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 666 bini aştı
Dünya genelinde 1,28 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 581 bini geçti
İran'da son 24 saatte 386 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Amerikalı Müslümanlardan İsrail'e Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı şiddet nedeniyle tepki

Amerikalı Müslümanlardan İsrail'e Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı şiddet nedeniyle tepki

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırıları Hollanda'da protesto edildi

Hamas lideri Heniyye: İşgalcilerin saldırıları tüm kırmızı çizgileri aştı

'İşgal devleti İsrail şehirdeki Müslüman nüfusu azaltmak için elinden gelen her şeyi yapıyor'

'İşgal devleti İsrail şehirdeki Müslüman nüfusu azaltmak için elinden gelen her şeyi yapıyor'
Ürdün İsrail'e Doğu Kudüs'teki ihlalleri nedeniyle protesto notası verdi

Ürdün İsrail'e Doğu Kudüs'teki ihlalleri nedeniyle protesto notası verdi
Netanyahu'dan Kudüs'teki gerginliği artıracak açıklama: Kudüs'ü inşa etme hakkımız var

Netanyahu'dan Kudüs'teki gerginliği artıracak açıklama: Kudüs'ü inşa etme hakkımız var