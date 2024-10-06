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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ürdün, İsrail Parlamentosunun UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama çabasını kınadı

Ürdün, İsrail Parlamentosu tarafından Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama uğraşısının kuruluşa siyasi suikast düzenleme çabalarını yansıttığını bildirdi.

Laith Al-jnaidi, Hamdi Yıldız  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Ürdün, İsrail Parlamentosunun UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama çabasını kınadı

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Knesset'in UNRWA'yı Filistin topraklarında yasaklama çabası kınandı.

İsrail Parlamentosunun, UNRWA görevlilerinin diplomatik vize almaları, bazı imtiyazlara sahip olmaları ve işgal altındaki Filistin topraklarında çalışan BM kuruluşlarına sunulan bazı dokunulmazlık haklarını engelleme faaliyetlerinin de kınandığı açıklamada, bu türden uygulamaların gayrimeşru ve geçersiz olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Knesset'in yaptıklarının uluslararası hukukun ihlali olduğu belirtilerek, UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama çabalarının kuruluşa siyasi suikast düzenleme çabalarını yansıttığı ifade edildi.

Uluslararası toplumun Filistin halkı ve onlara yardım amaçlı çalışan BM kuruluşlarının himayesi için derhal harekete geçmesinin zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, UNRWA'ya uluslararası desteğin sürmesi çağrısı yapıldı.

Knesset'teki tasarının yasalaşması durumunda İsrail, UNRWA'nın İsrail'de faaliyet göstermesine izin veren 1967 tarihli anlaşmayı iptal edecek, böylece Ajansın ülke ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetleri sona ererken İsrailli yetkililer ile çalışanları arasındaki her türlü temas kesilecek.

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