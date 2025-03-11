Ürdün’deki Türk öğrenciler Maarif Vakfı’nın iftarında buluştu
Ürdün’de okuyan Türk öğrenciler, Türkiye Maarif Vakfı’nın (TMV) düzenlediği iftar sofrasında bir araya geldi.
Amman
Amman’da bulunan Türkiye Maarif Vakfı öğrenci yurdunda düzenlenen iftara Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Maarif Vakfı Amman Temsilcisi Veysi Kaya, Maarif Vakfı Yurt Müdürü Harun Akdemir, Türk kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
İftarın ardından öğrencilerle ve Türk temsilcileriyle sohbet eden Büyükelçi Caymazoğlu, Ürdün’de faaliyet gösteren Türk kurumları arası koordinasyonun önemine dikkati çekti.
Caymazoğlu, Arapça öğrenen öğrencilere Maarif Vakfı'nın verdiği konaklama hizmetinin kıymetine değinerek, Büyükelçilik olarak da Ürdün’de okuyan Türk öğrencilere ihtiyaç duydukları desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Türklerin Arapça öğrenmesinin yanı sıra Arapların da Türkçe öğrenmek istediğine dikkati çeken Caymazoğlu, iki ülke arasında artan kültürel etkileşimin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
TMV’nin Amman’da iki öğrenci yurdu bulunuyor
Üniversite okumak ya da Arapça öğrenmek için birçok Türk öğrencinin tercih ettiği Ürdün’ün başkenti Amman’da TMV’ye ait biri kızlar için diğeri erkekler için olmak üzere iki öğrenci yurdu bulunuyor.
2019’dan beri faaliyet gösteren erkek ve kız yurtlarında halihazırda birçok alanda eğitim gören 80 öğrenci konaklıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.