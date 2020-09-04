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Dünya, Koronavirüs

UNRWA'dan Kovid-19'la mücadele için 94,6 milyon dolar acil destek çağrısı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) çalışma yürüttüğü bölgelerde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele edilebilmesi için 94,6 milyon dolar acil desteğe ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Muhammed Semiz   | 04.09.2020
UNRWA'dan Kovid-19'la mücadele için 94,6 milyon dolar acil destek çağrısı

Gazze


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından (UNRWA) yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının 5,5 milyondan fazla Filistinli mültecinin üzerindeki kötü etkilerinin hafifletilmesi için acilen 94,6 milyon dolar toplanması çağrısı yapıldı.

Temmuz ayından itibaren Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve Ürdün'de Kovid-19 vakalarının endişe verici şekilde arttığı ve Gazze'de geçen ayın sonunda vakaların karantina merkezlerinin dışına da taştığı hatırlatılan açıklamada, salgının Filistin mülteci kamplarında yayılmasını kontrol altına almak için UNRWA'nın söz konusu çağrıyı yaptığı aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de UNRWA'nın Kovid-19 salgınının sonuçları nedeniyle aralık ayının sonuna kadar sıkı önlemler almaya devam edeceğini belirtti.

Lazzarini, UNRWA'nın çağrısının sağlık, eğitim ve acil hizmetlerin devam edebilmesi için yapıldığını sözlerine ekledi.

Bir milyar dolar açığı olduğu belirtilen UNRWA, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da Filistinli mülteciler için donör ülkelere acilen 93,4 milyon dolar destek çağrısında bulunmuştu.

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

ABD'nin UNRWA'ya sağladığı finansal desteği 2018'den bu yana kesmesi uluslararası yardım kuruluşunu sıkıntıya soktu.

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