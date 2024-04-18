UNICEF Sözcüsü Elder: Gazze'de her 3 evden 2'si yıkıldı veya hasar gördü
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki her 3 evden 2'sinin yıkıldığını veya hasar gördüğünü belirtti.
Cenevre
Bir süredir çalışmalarını Gazze'de sürdüren Elder, İsrail'in burada neden olduğu yıkıma ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Elder, "Gazze'de her 3 evden 2'si yıkıldı veya zarar gördü." ifadesini kullandı.
Gazze'nin her yerinde moloz gördüğünü vurgulayan Elder, Filistin halkının yıllarca büyük emeklerle inşa ettiği evlerin yok olduğunu kaydetti.
Elder, Gazze'de insanların hayallerinin de yıkıldığına işaret ederek, daha fazla yıkımın yaşanmaması çağrısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.