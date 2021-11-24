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Dünya

UNICEF: Nijerya'da bu yıl 1440 öğrenci kaçırıldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da bu yıl içinde 1440 öğrencinin kaçırıldığını bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 24.11.2021
UNICEF: Nijerya'da bu yıl 1440 öğrenci kaçırıldı

Abuja

UNICEF tarafından yayımlanan raporda, Nijerya'da ülkede okulları hedef alan saldırıların artmaya devam ettiği belirtildi. Ülkede ocaktan bu yana 25 farklı okula saldırı düzenlediği ve bu saldırılarda 1440 öğrencinin kaçırıldığı kaydedildi.

Batı Afrika ülkelerinde yıllardır devam eden saldırılara genelde çocukların maruz kaldığı ifade edilen raporda, hükümetin bu tür olayları önlemek için acilen harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

Nijerya'nın Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde son aylarda birçok okuldan öğrenciler kaçırılmıştı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.

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