Euro
10.29
Dolar
8.68
BIST 100
1,374.60
Altın
1,804.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

UNICEF, Afrika'ya 220 milyon Kovid-19 aşısı gönderecek

Tufan Aktaş   | 09.07.2021
UNICEF, Afrika'ya 220 milyon Kovid-19 aşısı gönderecek

Istanbul

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afrika Birliği üye ülkelerine 220 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yollayacak.

UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre, kıtaya 2022 sonuna kadar 220 milyon doz Johnson&Johnson aşısının ulaştırılması için Belçikalı Janssen Pharmaceutica NV şirketiyle anlaşma imzalandı.

Bu yılın sonuna kadar 35 milyon doz aşının teslim edilmesini öngören anlaşma, talep olması halinde 180 milyon doz aşının daha tedarikine izin veriyor.

UNICEF Başkanı Henrietta Fore, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, dünyada aşıya erişimin eşit ve adil olmadığını ifade ederek kıtaya aşı erişiminin sağlanması için desteklerini sürdürdüklerini belirtti.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, dün, kıtanın geçen hafta ikinci dalgadaki zirve noktasını geçerek yeni bir rekor kırdığını ve vaka sayılarının bir önceki haftaya oranla 251 bin arttığını aktarmıştı.

Afrika'da vaka sayısı 5 milyon 800 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 149 bini aştı. Uygulanan toplam aşı miktarı da 54 milyon dozu geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin The Lancet'te yayımlanan Sinovac aşısına ilişkin Faz-3 çalışması dünyada ilk oldu
Koronavirüsle savaşını 222 gün sonra kazanan Züleyha hemşire işine döndü
Gönüllüler Faz-3 aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC için seferber oldu
Bakan Koca: 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Benzer haberler

UNICEF, Afrika'ya 220 milyon Kovid-19 aşısı gönderecek

UNICEF, Afrika'ya 220 milyon Kovid-19 aşısı gönderecek

Koronavirüsle savaşını 222 gün sonra kazanan Züleyha hemşire işine döndü

Bakan Koca: 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı

Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor
Sağlık Bakanlığınca aile hekimliklerine kayıtlı aşısız kişi kalmaması hedefleniyor

Sağlık Bakanlığınca aile hekimliklerine kayıtlı aşısız kişi kalmaması hedefleniyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar