Euro
6.37
Dolar
5.71
BIST 100
98,462.73
Altın
1,513.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Umuda Koşanlar Derneği'nden Sudan'daki sel mağdurlarına yardım

Oyuncu Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesinde, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı.

Mahmoud Hajaj   | 02.11.2019
Umuda Koşanlar Derneği'nden Sudan'daki sel mağdurlarına yardım Fotoğraf: Mahmoud Hajaj / AA

Sudan

Oyuncu Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesinde, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı. Yardımları dağıtan Gamze Özçelik, bölgedeki kadınlar ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Umuda Koşanlar Derneği'nden Sudan'daki sel mağdurlarına yardım

Özçelik, yaptığı açıklamada "Umuda Koşanlar Derneği olarak Sudan'da, Beyaz Nil Eyaleti'ndeyiz Biliyorsunuz 2019 yılının Ağustos ayında burada bir sel felaketi gerçekleşti. Çok fazla ev yıkıldı, insanlar hayatlarını kaybetti. Biz de derneğimiz adına neler yapabiliriz diye istişare ettik. Buradaki halka yaklaşık 500'e yakın erzak ve battaniye dağıtımı gerçekleştireceğiz şimdi inşallah. Hayırla geçmesini diliyor ve sizlere de teşekkür ediyoruz. " dedi.

Umuda Koşanlar Derneği'nden Sudan'daki sel mağdurlarına yardım

Oyuncu Gamze Özçelik'in (sağda) kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesinde, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı. ( Mahmoud Hajaj - Anadolu Ajansı )

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar

Benzer haberler

Umuda Koşanlar Derneği'nden Sudan'daki sel mağdurlarına yardım

Umuda Koşanlar Derneği'nden Sudan'daki sel mağdurlarına yardım

Türk STK'lerden Sudan'daki sel mağdurlarına destek

Sudan'da barış görüşmeleri bir ay askıya alındı

TDV'nin Sudan'da yeniden inşa ettirdiği cami ibadete açıldı

TDV'nin Sudan'da yeniden inşa ettirdiği cami ibadete açıldı