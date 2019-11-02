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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Suriye Milli Ordusu Ayn İsa kırsalında drone helikopter düşürdü

SMO Suriye'nin kuzeyinde Ayn İsa beldesi yakınlarında bir drone helikopter düşürdü.

Ömer Koparan,Burak Karacaoğlu   | 02.11.2019
Suriye Milli Ordusu Ayn İsa kırsalında drone helikopter düşürdü

Tel Abyad

Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeyinde Ayn İsa beldesi yakınlarında bir drone helikopter düşürdü.

SMO askerleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Askerler, M4 kara yolu yakınlarındaki Biir Asi köyündeki arama-tarama sırasında fark ettikleri ve terör örgütü YPG/PKK'ya ait olduğunu değerlendirdikleri drone helikopteri düşürdü.

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Terör örgütü söz konusu saldırılarında droneları aktif kullanıyor.

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