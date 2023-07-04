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Dünya

Umre turlarına kayıtlar 10 Temmuz'da başlayacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023-2024 yılı umre turlarının 15 Ağustos'ta başlayacağını, isteyenlerin 10 Temmuz itibarıyla bu turlara kaydolabileceğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Umre turlarına kayıtlar 10 Temmuz'da başlayacak

Ankara

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023-2024 umre turlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2023-2024 umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla başlıyor inşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken vatandaşlarımız 10 Temmuz itibarıyla kayıtlarını yapabilecektir. Vatandaşlarımızın çıkacakları bu kutlu yolculuk hayırlı ve makbul olsun."

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