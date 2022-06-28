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Dünya

Umman ve Mısır'dan ilişkileri geliştirme adımları

Umman ile Mısır arasında çeşitli alanlarda 6 mutabakat zaptı ve 2 iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Yakoota Al Ahmad, Halime Afra Aksoy   | 28.06.2022
Umman ve Mısır'dan ilişkileri geliştirme adımları

Muskat

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde başkent Muskat'taki El-Alem Sarayı'nda iki ülke arasında çeşitli anlaşmalara imza atıldı.

Bu kapsamda ekonomi, sanayi, ticaret, çevre, deniz nakliyatı, araştırma ve astronomi alanlarında 6 mutabakat zaptı ile 2 iş birliği anlaşmasının yanı sıra iş birliği mektupları imzalandı.

Taraflar ayrıca 2023-2025 yılları için gençlik ve spor alanında iş birliği, 2022 için çalışma ve eğitim alanlarında teknik iş birliği ile 2022-2024 yıllarında yüksek öğretim, bilimsel araştırma ve yenilik alanında iş birliği konularında 3 yürütme programı konusunda anlaştı.

Mutabakat zaptları, iş birliği ve yürütme programları ile iş birliği mektupları, Umman hükümeti adına Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Mısır adına ise Dışişleri Bakanı Samih Şukri tarafından imzalandı.

Mısırlı Bakan Şukri, farklı alanlardaki iş birliğinde yeni bir hamle olarak ifade ettiği bu anlaşmaların uygulanmasının, iki ülkeyi birbirine bağlayan ilişkiye katkı sağlayacağını belirtti.

Busaidi ise iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların, önceki dönemlerde varılan bir dizi mutabakat ve anlaşmayı tamamladığını ifade etti.

Bu anlaşmaları, iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacak ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda daha fazla iş birliğinin takip edeceğini aktaran Busaidi, iki ülkenin karşılıklı ticaret ve yatırım hacmini iki katına çıkarmayı hedeflediğini kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Bahreyn'i de kapsayan Körfez turu kapsamında dün Muskat'a gelmişti. Sisi ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık iki ülkeden heyetlerin katılımıyla görüşmeler gerçekleştirmişti.

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