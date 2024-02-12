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Dünya

Umman Müftüsü'nden İsrail mallarına boykot çağrısı

Umman Müftüsü Halili, İsrail mallarına ve İsrail'i destekleyen şirketlere boykot uygulanması çağrısı yaptı.

Ekrem Biçeroğlu  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Umman Müftüsü'nden İsrail mallarına boykot çağrısı

İstanbul

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, X sosyal medya platformundan boykot çağrısına dair paylaşımda bulundu.

Umman Müftüsü, açıklamasında şu ifadelere yerdi:

"Siyonist varlığı destekleyen şirketleri boykot etmek, kapitalizme batmış Batı ekonomisinin hakimiyetinden kurtulmak ve ülkeyi tüketici değil, üretici; yönetilen değil, yöneten; ithalatçı değil ihracatçı olmaya itmek için değerli bir fırsattır."

Halili, ayrıca "Boykot çağrımızı yineliyoruz. Mücadele eden Filistin halkının kararlılığını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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