UMH güçleri Trablus'taki bir bölgeyi ele geçirdi
Libya'da UMH'ye bağlı güçler başkent Trablus'un güneyindeki "Bi'r Allak" bölgesini ele geçirdi.
Trablus
Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu yetkililerince yayımlanan yazılı açıklamada, UMH birliklerinin, Halife Hafter'e bağlı güçlerle girdiği çatışmaların ardından "Bi'r Allak" bölgesinde kontrolü sağladığı belirtildi.
Açıklamada, Müftülük üyelerinden Şeyh Nadir el-Umrani'yi öldürmekle suçlanan ve adaletten kaçan Es-Sebia bölgesi komutanı Abdulhakim Mukaydiş'in de aralarında bulunduğu bir grup komutanla çatışmaya girildiği ifade edildi ancak bu komutanların akıbetleriyle ilgili bilgi verilmedi.
Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki El-Aziziyye bölgesine doğru ilerleyişe geçmeye çalışmasının ardından Bi'r Allak bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.
General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
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