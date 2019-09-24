Euro
6.25
Dolar
5.68
BIST 100
100,020.60
Altın
1,521.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fırat'ın doğusunda ABD ile ortak ikinci kara devriyesi başladı
logo
Dünya

Trump'tan 'Mısır'daki gösterilerden endişe duymuyorum' açıklaması

ABD Başkanı Trump, Mısır'daki Sisi karşıtı gösterilere ilişkin, "Herkese karşı gösteriler oluyor. Bu konuda endişeli değilim. Mısır'ın muhteşem bir lideri var ve saygı görüyor." dedi.

Dildar Baykan   | 24.09.2019
Trump'tan 'Mısır'daki gösterilerden endişe duymuyorum' açıklaması

New York

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı düzenlenen gösterilerden endişe duymadığını belirtti.

Trump, BM 74. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Sisi ile görüşmesi öncesi gazetecilerin karşısına çıktı.

Sisi'nin kısa sürede iyi bir iş yaptığını ifade eden Trump, "Görevi devraldığında ülke karışıklık içindeydi, şimdi değil." ifadesini kullandı.

Mısır'da düzenlenen Sisi karşıtı gösterilerden endişe duyup duymadığına yönelik bir soruya ise Trump, "Herkese karşı gösteriler oluyor, dünyadaki en iyi arkadaşınız (ABD'nin eski Başkanı Barack Obama) Obama'ya karşı bile birçok gösteri oldu. Bu konuda endişeli değilim. Mısır'ın muhteşem bir lideri var ve saygı görüyor." yanıtını verdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bazı meydanlarda, geçen hafta ilk defa Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhinde gösteri düzenlenmişti. Tahrir Meydanı da dahil bazı meydanlarda bir araya gelen Mısırlılar, Sisi karşıtı sloganlar atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Korku duvarı Tahrir'de yıkılıyor
İran-ABD satrancında son durum
Avusturya'da seçmenler iki yıl sonra yeniden sandık başına gidiyor
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü

Benzer haberler

'Kim Jong-un ile iyi bir ilişkimiz var'

'Kim Jong-un ile iyi bir ilişkimiz var'

Pakistan Başbakanı Han'dan Afganistan çıkışı

Trump'tan 'Mısır'daki gösterilerden endişe duymuyorum' açıklaması

Trump'tan Erdoğan'a 'Brunson' teşekkürü

Trump'tan Erdoğan'a 'Brunson' teşekkürü
Trump'tan İklim Zirvesi'ne 'beklenmedik ziyaret'

Trump'tan İklim Zirvesi'ne 'beklenmedik ziyaret'
Trump ve Modi Teksas'ta bir araya geldi

Trump ve Modi Teksas'ta bir araya geldi