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Dünya, Libya

UMH: AB'nin Libya'ya silah ambargosunu denetleme kararı başarısız olacak

BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, "AB'nin Libya’ya silah ambargosunun denetlenmesi kararının başarısız olacağını" belirtti.

Gülşen Topçu   | 19.02.2020
UMH: AB'nin Libya'ya silah ambargosunu denetleme kararı başarısız olacak

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Birliği'nin (AB) Libya’ya silah ambargosunun denetlenmesi kararının başarısız olacağını" belirtti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Libya'ya silah ambargosunu havadan ve karadan denetleme kararının, mevcut haliyle özellikle de doğu bölgesindeki kara sınırı ve hava sahasında başarılı olamayacağı kaydedildi.

UMH'nin, daha önce pek çok kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), yasa dışı yollardan ülkeye silah girişinin yasaklanması yönünde aldığı kararların uygulanması çağrısında bulunduğu aktarılan açıklamada, ayrıca UMH'nin, meşru kanallar aracılığıyla müttefikleriyle askeri ittifaklarını sürdürme hakkı olduğu bildirildi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Brüksel’de önceki gün düzenledikleri toplantıda Libya’ya silah ambargosunu havadan ve karadan denetleme kararı alınmış, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise ambargoyu denetlemek için Akdeniz’in doğusunda operasyon başlatılacağını duyurmuştu.


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