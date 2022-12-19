Dolar
18.65
Euro
19.85
Altın
1,797.68
ETH/USDT
1,182.70
BTC/USDT
16,738.00
BIST 100
5,318.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bayburt Valiliği’ni ziyaretinde konuşuyor
logo
Dünya

Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'e 2022'de 67 binden fazla Afrikalı göçmen geldi

Yemen'e bu yıl 67 binden fazla Afrikalı göçmenin geldiği bildirildi.

Ibrahim Ramadan, Hamdi Yıldız   | 19.12.2022
Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'e 2022'de 67 binden fazla Afrikalı göçmen geldi

Yemen

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Yemen Ofisi'nden "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, bu yıl yaklaşık 67 bin 500 göçmenin Afrika Boynuzu coğrafyasından Yemen'e ulaştığı kaydedildi.

Takip sistemlerinin göç hareketlerini izlediği ifade edilen açıklamada, ülkeye günlük göçlerin olduğu belirtildi.

İOM Yemen Ofisi, bölgeye gelen kişilerin himayesi ve onlara yardım edilmesi konusunda daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Yaklaşık 8 yıldır iç savaş yaşanmasına rağmen Yemen, özellikle Etiyopya ve Somali'den olmak üzere Afrika Boynuzu coğrafyasından göçmenlerin yöneldiği bir bölge olmayı sürdürüyor. Söz konusu göçmenlerin Yemen'e geliş sebebinin ise Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'dan daha uygun hayat şartlarına ulaşmak olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karlov suikastıyla ilgili değerlendirmede bulundu
Doğu Anadolu'da araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu
Kıyı Emniyetine 44 daimi işçi, KGM'ye 7 müfettiş yardımcısı alınacak
İDO'nun bazı seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Benzer haberler

Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'e 2022'de 67 binden fazla Afrikalı göçmen geldi

Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'e 2022'de 67 binden fazla Afrikalı göçmen geldi

AB liderleri, Şubat 2023'te olağanüstü göç zirvesinde bir araya gelecek

Yemen'de yarım milyon çocuğun hayatı yetersiz beslenme nedeniyle tehlikede

Van Gölü havzasının misafir kuşları göçe başladı

Van Gölü havzasının misafir kuşları göçe başladı
TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadeleyi taviz vermeden sürdürmek zorundayız

TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadeleyi taviz vermeden sürdürmek zorundayız
Kars'ta göçerlerin yayladan kar ve sis arasında zorlu dönüş yolculuğu başladı

Kars'ta göçerlerin yayladan kar ve sis arasında zorlu dönüş yolculuğu başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet